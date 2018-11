Oud-Needenaren Gerald en Jessica prinsenpaar in Haaksbergen

NEEDE/EIBERGEN - Ze vierden altijd carnaval bij De Vlearmuze in Neede, maar zwaaien nu de scepter in Haaksbergen. Gerald ten Hagen en Jessica Schumaker zijn prins en prinses bij Hola.

Één ding mo-j wet’n carnaval met ons goa-j nich verget’n. Onder dat motto regeert prins Gerald ten Hagen (35) sinds zaterdagavond met zijn prinses Jessica Schumaker (38) en adjudant Martijn Goering (41) over carnavalsvereniging Hola in Haaksbergen. Gerald en Jessica komen oorpspronkelijk uit Neede, Jessica werkt in Eibergen.

Gerald: „Ik ben geboren en getogen in het buurtschap Langelo-Honesch. Naar enkele jaren rond gezworven te hebben in Neede ben ik in 2010 weer terug gekomen op het ouders huis samen met mijn vriendin Jessica en onze drie zoons Timo, Thijmen en Milan. Vanuit hier run ik ons eigen bedrijf samen met mijn vader. Carnavalsbloed zit er al van jongs af aan in. Ikheb in het verleden verschillende wagens gebouwd onder de firma Grossdiesel. Tegenwoordig bouwen we met onze vriendengroep uit Neede onder de naam Greenchoice. Na in het verleden al eens eerder te zijn benaderd, kon ik nu geen nee meer zeggen.”

En Jessica: „Ik ben en geboren en getogen in het mooie carnavalsdorp Neede. Samen met Gerald hebben we drie zoons Timo Thijmen en Milan. Ik werk bij in Eibergen bij Leads Fashion 8 jaar geleden zijn we verhuist van Neede naar Haaksbergen en zijn op het ouders huis van Gerald komen te wonen in het buurtschap Honesch-Langelo. In het verleden ben ik al eens eerder gevraagd, toen waren de kinderen nog klein en waren we met ons nieuwe huis aan het bouwen. Na jaren lang carnaval te hebben gevierd in Neede, gaan we er dit jaar een mooi feest van maken bij de Hola.”

Ze krijgen assistentie van adjudant Martijn Goering: „Ik woon sinds anderhalf jaar weer in het buurtschap Langelo- Honesch samen met mijn vrouw Miriam en onze twee kinderen Naomi en Niall. Vanuit deze locatie kan ik mijn werk, hobby en gezin ideaal combineren.In het verleden heb ik met de vriendengroep de Krattenkrakers veel wagens gebouwd en menig prijs Behaald. En nu hebben ze mij als adjudant opgehaald.”