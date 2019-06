Oud-politicus Wim Mateman (CDA) uit Aalten overleden

Mateman kwam in september 1970 voor de CHU in de Aaltense gemeenteraad en werd gelijk wethouder. Toen hij in 1979 voor het CDA tot Kamerlid werd gekozen bedankte hij als wethouder, maar bleef tot september 1982 raadslid. Als wethouder was hij de grote man achter de aansluiting van het platteland op het aardgasnet. Ook zorgde hij er voor dat er in Aalten één gezamenlijk cultureel activiteitencentrum kwam.



Voor zijn politieke carrière was Mateman leraar economie aan het Ichtuscollege in Enschede. Ook werkte hij als freelance journalist.



Vorig jaar stopte hij als politicus. Dat was in Rijswijk, waar hij wethouder en raadslid was.