Oud-politieman Bert Koerts uit Eibergen maakt recyclekunst

Het gezicht van Bert Koerts heeft de gezonde kleur van iemand die veel buiten is. En dat is hij dan ook. De Eibergenaar heeft in feite een openluchtatelier. Wie over de Olden Eibergsedijk rijdt, loopt of fietst, kan hem aan het werk zien. Meestal met grote oordoppen op en in een geruit werkjasje. Op zijn workmate staan vandaag twee metalen slakommen van een Zweeds woonwarenhuis. Zij moeten samen een maan vormen in een nieuw kunstwerk. Binnen lijkt het meer op een restaurantkeuken, dan op een atelier. Bakken vol bestek, pannen, vergieten, juskommen, pollepels, gardes, botervloten, alles van metaal. Alles op de kop getikt in kringloopwinkels en bestemd om onderdeel te gaan uitmaken van een vogel, een vis, een insect of een bloem. In een hoek staat een stapel oude strijkplanken, aan het plafond hangt een roestige, antieke trekzaag. Planken met houtworm en oud ijzer van de sloper. Buiten ligt een partij acaciahout van een boom die in de weg stond. Vooralsnog is er geen enkel verband tussen de materialen, totdat Koerts ze onder handen neemt. Dan groeien ze uit tot dieren of bloemen. IJzeren pijpen worden bloemstelen, messen veranderen in vissenvinnen en insectenogen blijken bij nadere bestudering theezeefjes. De creativiteit van de kunstenaar lijkt oneindig. „Nou nee hoor”, grijnst Koerts, „soms is het best een moeizaam proces en moet ik heel goed nadenken.”