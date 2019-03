Oud-Rekkenaar Jan Raaben koninklijk onderscheiden in Eibergen

Raaben is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor de maatschappij. Zo is hij al ruim vijftig jaar actief voor het kerkelijk leven. Van 1965 tot 1970 in Dieren, daarna in Heumen-Overasselt en sinds 1998 bij de Protestantse Gemeente Eibergen/Rekken. Hij woont tegenwoordig in Groenlo, maar is als oud-Rekkenaar nog nauw betrokken bij de kerk in Berkelland.