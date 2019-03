Jan Waanders, van huis uit Rietmolenaar, werkte als textielarbeider bij achtereenvolgens de fabriek van Jordaan in Haaksbergen, Ter Weeme in Neede en uiteindelijk Jolentex eveneens in Neede. Vanuit zijn werk in ‘de textiel’ was hij trouw vakbondslid, en zou dat ruim 70 jaar blijven. Buiten zijn werk om was hij muzikaal actief. Waanders was sinds de oprichting in 1949 lid van Amicitia Rietmolen. In de jaren zeventig richtte hij boerenkapel De Reetblaozers op.