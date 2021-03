Oud-speler PEC Zwolle hoort opnieuw 12 jaar cel tegen zich eisen vanwege dodelijke steekpartij

Politiehon­den kwamen na beslag sterk vermagerd terug door stress en verlies spiermassa? ‘Lariekoek’

2 maart DOETINCHEM - De vier politiehonden die sterk vermagerd terugkeerden in de Achterhoek nadat ze eerder door justitie in beslag waren genomen, zijn afgevallen door stress en verlies van spiermassa. Ze hebben wel genoeg te eten gehad. Dat zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die verantwoordelijk is voor de verzorging van in beslag genomen dieren.