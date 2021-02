Oud-verpleegkundige tbs-kliniek Oldenkotte Margriet Wiedemeyer ‘terug’ bij Dimence als directeur bedrijfsvoering

Overhemden en nette pakken, Walle Tempelman (76) kleedde mannen meer dan 50 jaar, maar stopt ermee

24 februari Walle Tempelman is een begrip geworden in de verre regio. Niet alleen de Zutphenaar zelf, maar vooral zijn gelijknamige mannenmodezaak middenin Zutphen. Inmiddels is Tempelman 76 jaar en hij vindt het mooi geweest. In juni doet de altijd net geklede Zutphenaar de deur definitief op slot.