Oud-voetballer Jan Meijer (74) van de Eibergse Boys laat met Pasen oude tijden herleven

Marije helpt zwangere vrouwen live op Facebook: ‘Er is behoefte aan’

8:24 DOETINCHEM - In deze tijd zwanger zijn, is lang niet altijd even makkelijk. Want waar kan je met vragen terecht? Marije Spangenberg uit Doetinchem schiet live via Facebook te hulp. ,,Zodat ze in ieder geval het gevoel hebben dat ze gehoord worden.”