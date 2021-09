Oud VVD-raadslid Kevin Hauser uit Neede komt met roman over waargebeurde verhalen uit de escort-branche

Oud- VVD-raadslid Kevin Hauser debuteert met een roman over taboes. Hij verloor twee banen als gevolg van vooroordelen over het werk van zijn vrouw Kirsten Lensink; eigenaresse van een high class escort bureau . Hauser besloot dat hij wilde afrekenen met de onjuistheden en stigma’s, door het schrijven van een realistisch beeld van wat high class escort is en heeft vele gesprekken gevoerd met Nederlandse, hoogopgeleide dames die dit werk doen.

Preuts volkje

„Hoewel Nederlanders denken dat we leven in het meest vrije land ter wereld, blijken we toch vaak een preuts volkje. Seks is iets waar je het niet over hebt, alleen met je allerbeste vrienden. Maar nieuwsgierig zijn we stiekem allemaal. Meest gestelde vragen aan escorts gaan bijna allemaal over hun persoonlijke motivatie en over de beleefde avonturen. De vragen zijn meestal doordrenkt van vooroordelen, die zeker in de high class branche nauwelijks aan de orde zijn”, aldus Hauser.