Oud-wethouder Ilse Saris kijkt terug op roerig jaar in Winterswijk: ‘Er is leven buiten de politiek’

Verbitterd is ze niet en ze zegt ook nergens spijt van te hebben, maar het gevoel van teleurstelling blijft. Ilse Saris (44) staat er nog voor de volle honderd procent achter dat haar CDA op vrijdag 1 februari de stekker trok uit de coalitie met Winterswijk Belang (WB). Het schuurde al enige tijd in de samenwerking en de bekende druppel was dat WB in de gemeenteraad wethouder Wim Elferdink van het CDA van liegen betichtte. ,,Het vertrouwen was weg”, zegt Saris nu.