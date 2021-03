Oud-wethouder Uffink van Winterswijk overleden: een rooie pur sang

WINTERSWIJK - Oud-wethouder Ben Uffink uit Winterswijk is afgelopen donderdag overleden. Hij werd 69 jaar. Uffink was een bekend gezicht in Winterswijk en daarbuiten.

Uffink had van 1981 tot en met 2014 diverse functies in de politiek. De PvdA’er was lid van het partijbestuur van de PvdA in Winterswijk, raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Ook had hij veel andere bestuurs- en nevenfuncties, zo meldt Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter van de PvdA in Winterswijk.

Rooie pur sang

‘Ben was een sociaaldemocraat in hart en nieren, ja een rooie pur sang. Hij groeide als katholieke jongen op in een arbeiderswijk in Aalten, waar hij ontdekte wat sociale ongelijkheid betekent. Daarna ging hij de verpleging in en klom op naar managementfuncties in de zorg’, aldus Zuiderveld.

Betrokken en fanatiek

In 1998 werd Uffink wethouder in Winterswijk. Zijn stellige overtuiging: een partij als de PvdA moet steeds opkomen voor het kwetsbare en de kwetsbaren in de samenleving. Belangrijk was zijn inbreng bij de planvorming voor onder meer het Werkplein Oost-Achterhoek en de bouw van het Gerrit Komrij College.

Uffink heeft de Winterswijkse sociaaldemocratie en samenleving veel gegeven, zo meldt Zuiderveld: ,,De PvdA Winterswijk is hem hiervoor dankbaar en kijkt met warme gevoelens terug op de tijd dat we hem als prominent boegbeeld van de sociaaldemocratie én betrokken, fanatiek, warm en humoristisch mens in ons midden mochten hebben.”

Volledig scherm Ben Uffink (r) met Jort Kelder in 2008.