Oud-wethouder van Berkelland zet verhoudingen in raad op de kop

Het is bijna een goed gebruik in Berkelland. Dat wethouders na hun afscheid ‘gewoon’ weer aanschuiven als raadslid bij vergaderingen van de gemeenteraad in Borculo. Al wordt dat vaak gezien als een stapje terug. Dat heeft onder meer te maken met de gemeentelijke herindeling in 2005, toen Eibergen, Neede, Borculo en Ruurlo werden samengevoegd en er in een klap een handjevol wethouders overbodig was.