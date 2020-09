Oud-wethouder Wim Elferdink terug in de raad van Winterswijk

De Roos is vorig jaar begonnen aan een nieuwe baan en aan een masteropleiding. Elferdink was de hoogste op de kieslijst, waardoor hij als eerste in aanmerking kwam voor een plek in de gemeenteraad. ‘Met Wim krijgt onze partij een betrokken raadslid terug, met veel inhoudelijke kennis waar Winterswijk van kan profiteren’, laat CDA-fractievoorzitter Wim Wassink weten.

Elferdink was tot februari vorig jaar nog wethouder in Winterswijk, maar na een crisis in de toenmalige coalitie moest hij het veld ruimen. Hij werd door WB beticht van ‘liegen in de raad’. Uiteindelijk is de coalitie uit elkaar geknald.