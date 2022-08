Oude Begraafplaats Lochem wordt gemeentelijk monument: ‘Het is een bepaalde aantrekkingskracht, noem het een tic, dat je dit werk wil doen’

Lopend over het zachte mos langs een paar scheve zerken waarop de namen amper meer leesbaar zijn, ziet Tine Kampen blad en takjes op zo’n steen liggen. ,,Oh hier moet ik ook nog eens even aan het vegen’’, zegt ze. Een middag in de week is ze met de werkgroep in de weer. De hele middag wordt er dan geveegd, geschoffeld en soms wat geschrobd. Maar niet tot in de puntjes. Bewust niet.