Oude Hema aan Voorstad in Borculo maakt plaats voor ‘zompig’ waterplein

Kisten

Hier was ooit een haven waar de Berkelzompen werden in- en uitgeladen. De zitplekken kunnen de vorm krijgen van kisten. Daarmee wordt zowel verwezen naar wat hier vroeger werd geladen en gelost, als naar industrieel verpakker Meilink die tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw gevestigd was op de huidige Orangerie in Borculo.

Leef!

In de winter kan het plein als ijsbaan dienst doen en op andere momenten van het jaar na hevige regenval als waterberging. Inmiddels heeft het plan ook de goedkeuring gekregen van de taskforce Leef! In Borculo die het plan integraal hebben overgenomen in hun totaalvisie voor de binnenstad. In september zal de raad een beslissing nemen naar aanleiding van het visiedocument van Leef! In Borculo en of de haven zal terugkeren in Borculo.