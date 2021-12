Oude IJsselstreek bindt de strijd aan met illegaal gebruik grond

GENDRINGEN - Inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek die zonder toestemming een stuk(je) gemeentegrond in gebruik hebben, kunnen daar binnenkort een brief over verwachten. Zij krijgen in veel gevallen de kans om de grond te kopen of te huren, of anders terug te geven aan de gemeente.