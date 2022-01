Oude IJsselstreek denkt aan zelfbewoningsplicht, maar is dat wel nodig?

ULFT - Spelen beleggers die op grote schaal nieuwbouwwoningen opkopen een rol in de woningmarkt in de gemeente Oude IJsselstreek? En zou een zelfbewoningsplicht een goed middel zijn om de rol van die beleggers uit te schakelen? Nog dit voorjaar moet een onderzoek uitsluitsel bieden.

Veel gemeenten in Nederland worstelen met het probleem dat beleggers woningen opkopen en voor veel geld gaan verhuren. Dat zorgt er immers voor dat starters en mensen met lage inkomens steeds minder kans hebben om een passende woning te vinden.

Quote Woningen zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren

,,Even googelen leverde op dat 180 gemeenten in Nederland zich met dit probleem bezighouden”, zei John Haverdil (PvdA) bij de bespreking van dit onderwerp in de gemeenteraad. Logisch, vindt hij: ,,Woningen zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren.”

Jaap Veldhorst (Lokaal Belang) diende een motie in waarin wordt opgeroepen om te onderzoeken hoe groot het probleem is in Oude IJsselstreek en welke invloed dit heeft op de beschikbaarheid van betaalbare koopwoningen. Ook moet onderzoek uitwijzen of de invoering van een zelfbewoningsplicht in Oude IJsselstreek dat probleem op kan lossen. De motie werd mede ingediend door de fracties van PRO!, CDA en PvdA.

Bedenkingen

Wethouder Ben Hiddinga zei de motie te ondersteunen, maar zei wel bedenkingen te hebben bij de vraag hoe groot het probleem is in Oude IJsselstreek. ,,Je moet natuurlijk wel eerst aantonen dat er een probleem is voordat je maatregelen gaat treffen.”

Volgens hem is het ook niet altijd verkeerd dat woningen worden gekocht door beleggers. Hij gaf het voorbeeld van de nieuwe wijk in aanbouw Rivierduinen in Silvolde. Veel fracties noemden deze wijk als voorbeeld van een project waar niet of nauwelijks koopwoningen in de goedkopere sector worden gerealiseerd.

,,Maar dat hebben we als gemeente ook nooit gevraagd”, zei Hiddinga. ,,In Rivierduinen is er voor gekozen dat een belegger woningen voor de sociale huurprijs gaat verhuren. Die woningen blijven dus beschikbaar voor starters en lagere inkomens. Het is slechts een vorm die gekozen wordt, en dat is prima. Het hoeven natuurlijk niet per se koopwoningen te zijn.”

Verdeling

Volgens Hiddinga zal dit vaker gebeuren nu corporaties niet meer de mogelijkheden hebben om veel woningen te bouwen. ,,Neem de nieuw te bouwen wijk in Varsseveld. Daar hebben we een verdeling gemaakt hoeveel woningen in bepaalde prijscategorieën moeten worden gebouwd. De corporatie zal de opgave voor de goedkopere woningen maar voor een deel op zich nemen. Als dat met beleggers wel lukt, kan dat ook.”

De motie naar het onderzoek werd unaniem aangenomen.