Oude IJsselstreek: duurzamer omgaan met grof afval

Berkelland koppelt limiet aan vloeropper­vlak voor detailhan­del op bedrijven­ter­rei­nen

7:39 BORCULO - Berkelland stelt nieuwe regels op voor detailhandel op bedrijventerreinen. In principe is detailhandel op bedrijventerreinen ongewenst: daar zijn winkelgebieden in de dorpskernen voor. Om ‘een beetje’ toe te staan en daarbij toch een maximum te hanteren dat meetbaar is, wil Berkelland de limiet koppelen aan vloeroppervlak.