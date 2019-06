Oude IJsselstreek maakt ‘kansenkaart’ voor opwekken van energie

GENDRINGEN - Bijna wekelijks melden zich burgers en bedrijven op het gemeentehuis in Gendringen met vragen voor energieopwekking. Wat kan er, wat mag er en op welke locatie? De initiatieven zijn welkom omdat Oude IJsselstreek in 2030 energieneutraal wil zijn. Er is nu vastgelegd waar en onder welke voorwaarden er plaats is voor opwekken van duurzame energie.

Het zogenaamde Uitnodigingskader biedt duidelijkheid aan zowel initiatiefnemers als bewoners, leggen wethouders Ben Hiddinga (ruimtelijke ordening) en Jeanine Kock (duurzaamheid) uit. Met deskundigen en natuurorganisaties is bepaald waar belangrijke waarden op gebied natuur, landschap en cultuurhistorie te vinden zijn. ,,Daarmee kregen we een overzicht van locaties waar bijvoorbeeld een zonnepark goed voorstelbaar is of juist minder goed,’' zegt Hiddinga.

Op een kaart is met kleurtjes aangegeven of een gebied geschikt is voor opwekking van duurzame energie, minder geschikt of niet geschikt. Voor aanvragers is een extra motivatieplicht als ze een initiatief hebben in een gebied dat als minder of niet geschikt is aangeduid.

Gesprek móet in het Nederlands

Daarnaast moet de initiatiefnemer zorgen voor draagvlak in de buurt en aanbieden dat derden kunnen participeren in het initiatief. Als extra eis is vastgelegd dat een gesprek met de buurt in het Nederlands moet. ,,Om te voorkomen dat een bedrijf vanuit China er mee aan de haal gaat’', verklaart Kock.

De gemeenteraad krijgt het plan in juni ter goedkeuring voorgelegd. De eerste fase, waarvoor tot 1 oktober initiatieven ingediend kunnen worden, gaat om 30 hectare voor zonneparken. ,,Die vullen we in met de plannen die we nu langs de meetlat kunnen leggen’', aldus Kock. Daarna volgt een tweede tranche van 30 hectare.

Goed in besparen, wat minder in opwekken