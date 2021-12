Oude IJsselstreek peilt belangstelling voor ‘uuthuuskes’

Plan voor 100 tijdelijke huizen in Oude IJsselstreek: ‘Er is nu woningnood, dus we moeten nu ingrijpen’

Bouwen in de Achterhoek ingewikkelde materie: want krimpen we straks niet weer?

Tijdelijke woningen voor 10 tot 15 jaar

Reden voor Lokaal Belang om met een plan te komen om op eigen (gemeente)grond honderd tijdelijke woningen te bouwen die zo’n tien tot vijftien jaar blijven staan. Met name bedoeld voor starters en andere doelgroepen die een economische binding hebben met de gemeente. Deze tiny houses moeten zo snel mogelijk gebouwd worden en er in ieder geval voor de zomer van 2023 staan. De woningen blijven zo’n 10 tot 15 jaar staan. Het gaat om huurwoningen met huurprijzen ruim onder het maximum van de huurtoeslag. Ondertussen is de gemeente druk op zoek naar plekken waar deze woningen gebouwd kunnen worden. Dat is bij voorkeur op grond van de gemeente waar al riolering en elektriciteit aanwezig is, zodat het project zo snel mogelijk kan worden gerealiseerd.

Veel belangstelling

Om goed te kunnen beoordelen hoeveel tijdelijke woningen er nodig zijn, wil de gemeente graag weten wie er interesse heeft in zo’n ‘uuthuuske’. Op de website van de gemeente Oude IJsselstreek kunnen woningzoekenden hun interesse kenbaar maken. Dit is nog vrijblijvend en geen officiële inschrijving voor een woning of wachtlijst, maar slechts bedoeld om te kijken hoe groot de behoefte is.



Bij het bekend worden van de plannen in oktober van dit jaar, stelde de redactie van De Gelderlander al de vraag of er belangstelling is voor uuthuuskes. Dat bleek zeker zo te zijn. Talloze mailtjes stroomden binnen, van woningzoekenden uit verschillende doelgroepen die maar wat graag in een uuthuuske willen trekken.