Oude IJsselstreek pompt miljoenen in de samenleving om leefbaarheid op peil te houden

Woonlasten met paar tientjes omhoog

,,We doen het ten opzichte van onze buurgemeenten gewoon heel goed”, constateert Ankersmit. De woonlasten voor de inwoners gaan ‘slechts’ met een paar tientjes per jaar omhoog (2,7 procent) en er wordt de komende vier jaar tien miljoen euro geïnvesteerd in allerlei sectoren. Daarvoor wordt een deel uit de algemene reserve gehaald. ,,Een kentering ten opzichte van voorgaande jaren, toen juist werd geprobeerd de schuldenpositie van de gemeente te verbeteren.”

Het geld wordt geïnvesteerd in de zorg, landbouw, industrie, toerisme en woonomgeving. Als het met die sectoren goed gaat, heeft dat zijn positieve weerslag in de hele samenleving, stelt Hiddinga. In november wordt daarom onder andere een zogenoemd aanvalsplan gepresenteerd rond woningbouw.

Jonge mensen

Hiddinga: ,,We merken dat er een verschuiving gaande is. Mensen komen van west naar oost. We doen daar nu onderzoek naar. Daarnaast willen we met name jonge mensen langer vasthouden. Dat kan ook. Je kunt prima vanuit hier je werk doen. Als je studeert in Groningen, ben je in deze tijden wel een beetje klaar met dat heen en weer reizen. Dan kies je: of daar gaan wonen, of hier blijven en digitaal de colleges volgen. Aan ons om dat laatste mogelijk en aantrekkelijk te maken.”