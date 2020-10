Oude IJsselstreek stelt plan voor minder grootschalige landbouw uit na boerenprotest

GENDRINGEN - Oude IJsselstreek neemt meer tijd om de landschapsvisie vast te stellen. Tegen de visie is veel weerstand van met name agrariërs. Vorige week trokken boze boeren met zeker vijftig tractoren naar het gemeentehuis in Gendringen om hun bezwaren kracht bij te zetten.

Kern van het plan van Oude IJsselstreek: minder grootschalige landbouw en meer ruimte voor natuur via zogeheten ‘groene ontwikkelzones’. De bezwaren van de boeren komen er in het kort op neer dat ze vrezen dat hun agrarische grond een natuurbestemming kan krijgen. De grond wordt daardoor veel minder waard, uitbreiden en investeren wordt onmogelijk, vinden ze.

Eerst in gesprek

Wethouder Ria Ankersmit (Lokaal Belang) heeft bij het boerenprotest op het plein voor het gemeentehuis 26 reacties ontvangen en een aantal boeren ter plekke uitgenodigd om in gesprek te gaan. Ondertussen is een aantal van die gesprekken gevoerd. In totaal heeft Oude IJsselstreek nu ruim driehonderd reacties op de landschapsvisie ontvangen. In de raadscommissie van woensdagavond hebben acht mensen ingesproken op het dossier.

Wethouder Ria Ankersmit heeft nu voorgesteld om meer tijd te nemen voor het vaststellen van de visie. ,,Met meer tijd kunnen we ook de aandacht aan de reacties geven die ze verdienen en iedereen antwoorden”, laat ze in een persbericht weten. In januari zou de visie definitief worden, maar dat is nu uitgesteld. De gemeente krijgt nu de tijd om de reacties te verwerken.

Allemaal antwoord

De wethouder komt in januari met een nota, waarin ze per reactie omschrijft, of deze en hoe deze wordt verwerkt in de visie. Er staan nog gesprekken met inwoners gepland en de mensen die gereageerd hebben, krijgen allemaal een antwoord, laat Oude IJsselstreek weten.