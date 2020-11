Oude IJsselstreek trekt half miljoen uit voor bouw en toerisme

Uitbreidingsplannen

Volgens wethouder Ben Hiddinga kan de gemeente de woningbouwopgaaf op dit moment goed aan, maar als er meer plannen moeten komen, moeten er ook meer ambtenaren komen om die plannen te begeleiden. Hij is dan ook blij met het extra geld dat de gemeenteraad beschikbaar stelt.



,,Die extra vraag kunnen we niet aan. Daarvoor moet meer capaciteit komen. Ik denk dat we de komende tijd aan de gang moeten gaan om rond de grotere kernen in de gemeente zo’n vijf á zes uitbreidingsplannen te maken. Daar hebben we zeker twee arbeidsplaatsen voor nodig.”



Om de plannen rond toerisme en recreatie in de gemeente te verwezenlijken was 20.000 euro beschikbaar. Veel te weinig, oordeelde de raad. Net zoals voor de woningbouwplannen, werd ook hier 250.000 euro voor gereserveerd.



Want Oude IJsselstreek ziet het toerisme als een belangrijke economische kans voor de komende jaren. Er zijn onder meer ideeën over een hotel bij de DRU, de vestiging van een museum bij het industriepark en het uitbuiten van de kansen die de Oude IJssel biedt. Wethouder Janine Kock zegde toe in het eerste kwartaal van het 2021 met een plan te komen.