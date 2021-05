Oude IJsselstreek voorlopig niet van het gas af: onderzoek naar alternatieven voor warmtepomp

Galerijhou­der Roelof Lenten (86) uit Epse, echtgenoot van actrice Gerda Havertong, overleden

3 mei Roelof Lenten, de echtgenoot van actrice Gerda Havertong, is vorige week op 86-jarige leeftijd overleden na een besmetting met het coronavirus. Hij is opgebaard in zijn eigen galerij in Epse en wordt deze maandagmiddag gecremeerd.