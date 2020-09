Oude IJsselstreek wil economie stimuleren in corona-dip

Om de economische neergang het hoofd te bieden en de werkgelegenheid te beschermen heeft Oude IJsselstreek een aantal sectoren benoemd waarvoor ze kansen ziet om die te versterken.

Zo kan bijvoorbeeld door grond van de gemeente in te zetten voor bouwprojecten de bouwsector een hand worden geholpen. ,,Er werken in deze gemeente verhoudingswijs veel mensen in de bouw”, zegt wethouder Ben Hiddinga. ,,En tegelijkertijd is de bouw erg gevoelig voor de conjunctuur. Als het economisch slechter gaat zou dat betekenen dat er veel mensen op straat komen te staan.”

Lokale bedrijven inschakelen

De gemeente denkt dat te kunnen voorkomen door in te zetten op woningbouwprojecten op grond van de gemeente. Door lokaal aan te besteden zouden daar niet alleen de bouwbedrijven in de gemeente van profiteren, maar ook directe toeleveranciers als timmer- en kozijnenfabrieken en indirecte toeleveranciers als interieurbouwers, bouwmarkten en woonwinkels. Tegelijkertijd is er in de gemeente veel behoefte aan woningen voor starters en ouderen. Hiddinga: ,,Laten we die eigen grondposities benutten als er behoefte aan is.”

De belangrijkste sector in Oude IJsselstreek is de industriële sector. Zo'n dertig procent van de totale werkgelegenheid komt voort uit deze sector. Om de concurrentiepositie van deze goed presterende sector te behouden moet er volgens de gemeente volop ingezet worden op innovatie, digitalisering en technologische ontwikkelingen.

De gemeente denkt dat te kunnen stimuleren door bijvoorbeeld aansluiting te zoeken bij het investeringsfonds dat de Rijksoverheid wil gaan opzetten, of als gemeente samen met de industriële kringen een innovatiefonds opzetten.

Eerst bespreken met de gemeenteraad

Verder wil Oude IJsselstreek inzetten op de zorg, het toerisme en plattelandsontwikkeling. ,,Het worden ingewikkelde economische tijden”, zegt burgemeester Otwin van Dijk. ,,We willen niet afwachten wat er op ons afkomt, maar ons opstellen als een actieve gemeente. We gaan proberen het economisch draagvlak te verbreden zodat we minder afhankelijk zijn van de conjunctuur.”

Hoeveel alle maatregelen gaan kosten en wat er precies moet gaan gebeuren is nog niet duidelijk. Eerst worden de plannen besproken met de gemeenteraad. Die heeft eerder al uitgesproken dat hiervoor geld uit de algemene reserve aangewend kan worden.