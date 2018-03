Oude kerkbanken Ruurlo voor in buitenkeuken, gastenverblijf of in tuin

De bestemmingen zijn divers. ,,We zagen de 5.60 meter lange kerkbank half door en plaatsen de bank in twee helften bij onze nieuwe keukentafel", zegt Regine ter Braak uit Neede. Bij Hetty Bolink uit Lochem komt de bank in de nieuw in te richten buitenkeuken te staan. En Willem Eigenraam uit Vorden heeft er nog geen directe bestemming voor. ,,We hebben net onze nieuwe woonboerderij betrokken. Misschien is het wel een leuk idee om de bank in ons nieuw in te richten gastenverblijf te plaatsen."