Oude liefde roest niet, maar gaat juist meer glimmen

Alsof het plakjes worst zijn, zo zaagt de negentig jaar oude zaagmachine een dikke boomstam in keurig ronde schijfjes. Eigenaar Jos Karnebeek uit Rekken kijkt tevreden toe hoe het bejaarde gevaarte nog steeds zonder haperen zijn werk doet. ,,Je moet af en toe wat onderdelen vervangen, maar hij doet het nog prima.”

Quote Ja, de een gaat voor zijn gezondheid naar een kuuroord, maar dit is ónze kuur. Alleen genees je er niet van, het wordt alleen maar erger

Karnebeek staat op de afdeling ‘stationaire motoren’ en is een vaste gast op het oldtimertreffen. Net als op andere evenementen waar liefhebbers van oude machines en motoren elkaar treffen. ,,Tja, de een gaat voor zijn gezondheid naar een kuuroord, maar dit is ónze kuur. Alleen genees je er niet van, het wordt alleen maar erger”, lacht hij.

De Rekkenaar demonstreert naast zijn zaagmachine ook nog een blikjespers die hij samen met zijn kleinzoon heeft uitgevonden. Maar hij heeft thuis nog veel meer, vertelt de uitvinder-restaurateur enthousiast en hij haalt er zijn fotoalbum bij. ,,Kijk, een melkmachine, een speculaasmachines, een magische waterkraan, die in de lucht lijkt te zweven…” Karnebeek raakt er niet over uitgepraat. ,,Inderdaad, het is een virus waar je mee besmet wordt en je komt er nooit meer vanaf.”

Even verderop zit een man voor een klassiek ingerichte woonwagen, met alle hekjes, koorden, kwastjes en meubeltjes die erbij horen. Gemaakt van een oude bouwkeet, heeft hij er vier jaar lang aan gewerkt, twintig uur per week. “Alle details heb ik afgekeken, gefotografeerd en minutieus nagebouwd.” De trotse eigenaar legt het met evenveel geduld uit. ,,Geweldig hoor”, reageert bezoeker Rob Velthuis uit Almere, die in de omgeving op een camping staat. ,,Het is hier een en al nostalgie, het doet me weer denken aan de tijd dat ik op een Berini-scooter reed.”

Quote Nooit gedoe, het is allemaal heel gemoede­lijk en bekenden uit heel Nederland, België en Duitsland treffen hier elkaar jaarlijks

En zo gaat het verder langs eindeloze rijen Deutz- en Hanomag-tractoren, dorsmachines, Unimog-vrachtwagentjes, een glimmende Morris Minor Traveller met houten stijlen, een Renault 4CV uit 1956 en een fantasiewagen, opgebouwd uit een potpourri van merken. De meeste voertuigen staan er gewoon te pronken, maar op de spulletjesmarkt is van alles te koop. Van oude handleidingen tot modelautootjes en van aandrijfassen tot borgpennen; de bakken liggen vol met wat voor de één oud ijzer is, maar voor die ene liefhebber net dat onderdeeltje dat-ie al jaren zocht.

Het is duidelijk: oude liefde roest hier niet, die gaat alleen maar meer glimmen. ,,Alle deelnemers zijn gek van alles wat beweegt of ronkt”, beaamt voorzitter Marko Lammers van de organiserende SCA (Stichting Contactgroep Achterhoek). ,,Nooit gedoe, het is allemaal heel gemoedelijk en bekenden uit heel Nederland, België en Duitsland treffen hier elkaar jaarlijks.”

Uit Friesland kwam zelfs een groep met vijf trekkers hierheen rijden; 25 km per uur en dan 178 kilometer. Die waren vrijdag de hele dag onderweg. Dat hebben ze er gewoon voor over. We beginnen in juni met de inschrijving en eind juli zit alles vol, met duizend deelnemers. Dus elk jaar moeten we weer deelnemers teleurstellen.”

Het Oldtimerfestival vond ditmaal op een nieuw terrein plaats. Langs de Eibergseweg was een weiland van 5,5 hectare (zo’n tien voetbalvelden groot) afgehuurd plus een even grote parkeerweide, omdat het oude terrein aan de Illegoorweg dit jaar niet beschikbaar was. Volgens Lammers staat nog niet vast of het festival op de nieuwe plek blijft. ,,Dat moeten we eerst allemaal evalueren, samen met omwonenden, gemeente en provincie. Maar het festival gaat volgende jaar zeker weer door.”