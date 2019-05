Oude maalderij Rietmolen in beeld voor appartementen

Hermiens 200e verjaardag wordt gevierd met een openlucht­spek­ta­kel

6:45 HARREVELD - Al anderhalf jaar lang is Harreveld in de ban van komend weekend. Dan is molen Hermien het decor van een groot openluchtspektakel. Een blijspel met 45 acteurs en figuranten, met bijzondere effecten, als ode aan de 200e verjaardag van de ‘grande dame’ van het Oost-Gelderse kerkdorp.