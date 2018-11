Oude noodwoning in buitengebied Doetinchem mag plat voor nieuw huis

Eerder bleek dat de gemeente Doetinchem een procedurele steek had laten vallen, maar dat breekt het woningbouwplan van de familie Smeitink niet op. Aanvankelijk hadden de gemeente en woningbouwer Smeitink geen overeenkomst gesloten waarbij de aanleg van natuur op een deel van het perceel gegarandeerd werd. Dat is later alsnog gebeurd.

Hoewel het normaal bijna onmogelijk is om nieuwe woningen in het buitengebied te bouwen, kan dat wel als er in ruil oude gebouwen en bouwsels worden gesloopt. Dat zogenoemde VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing)-beleid heeft de gemeente correct toegepast, vindt de Raad.

Sloopmeters

Om een woning van 500 kuub en een schuur van 75 m2 te mogen bouwen moet Smeitink in ieder geval de oude noodwoning, bijgebouwen en kassen op het perceel slopen. Omdat het totaal oppervlak te slopen gebouwen aan de Lubberslaan niet voldoende voor nieuwbouw was, moest hij elders in de regio ‘sloopmeters’ bijkopen. Volgens het VAB-beleid moet iemand minimaal 400 m2 oude bouwsels slopen om een nieuwe woning te kunnen bouwen.

Buren