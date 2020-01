Oude rocker Bennie Jolink exposeert als kunstenaar in Stadsmuseum

Rouwende volleybal­coach Henk Wahl eert zijn ouders met emotionele zege van Dash

15:37 De opdracht was simpel. Wilden de volleybalsters van Dash nog een kans maken op handhaving in de eerste divisie, dan moest er zaterdagavond in Vorden gewonnen worden van directe concurrent VCV. Anders was Dash in de ogen van coach Henk Wahl dood en begraven. Voor juist de trainer kreeg die uitdrukking een dubbele lading.