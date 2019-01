Oude schoolfoto’s in DRU zijn feest van herkenning

Ook sport en school komt aan bod. Gerard Schepers: ,,Op de achtergrond zie je de fabriek van Finis, waar machines om groenten en fruit te snijden werden gemaakt. Het sportveld was gemaakt van afvalgrond van de DRU. Op grond die nu als sterk vervuild zou worden beschouwd, werd toen fanatiek gevoetbald.”



Af en toe is het dringen om een foto goed te zien. Het gaat veel over vroeger, over wie wie is en of je het wel goed ziet. ,,Die ken je toch wel!”, zegt een man tegen zijn echtgenote. ,,We hebben al die jaren bij elkaar gezeten.”



Een feest van herkenning, kortom. ,,We stoppen om 16.00 uur, maar hebben om half vijf de mensen verzocht om te gaan”, mijmert Schepers. ,,Fantastisch toch!”