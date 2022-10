Oude stallen slopen voor een erf vol woningen: ‘Wennen voor boeren, maar echt een win-winsituatie’

LIEVELDE - Op de plek waar voorheen honderden varkens leefden, wordt nu druk gebouwd aan woningen. De in onbruik geraakte stallen worden gesloopt en maken plaats voor woonerfjes voor mensen die graag in de Achterhoek willen blijven.

En dat is precies de ontwikkeling waar het zogeheten ‘droebelbeleid’ van Oost Gelre voor bedoeld is.



Het idee hiervoor is ontstaan bij de dorpsbelangenorganisaties in de gemeente, zegt wethouder Jos Hoenderboom. ,,In de zoektocht naar geschikte locaties voor woningbouw werd vanuit hen de vraag geopperd of er ook iets kon gebeuren op plekken waar boeren wilden stoppen.”

Quote Het liefst zie ik dat boeren gewoon door kunnen gaan met hun bedrijf. Maar net als in alle andere ondernemin­gen, heb je ook bij boeren mensen die stoppen Jos Hoenderboom, Wethouder Oost Gelre

Win-win situatie

Dat is nu dus omgezet in beleid. ,,Met dit droebelbeleid bieden we agrarische ondernemers de mogelijkheid hun stallen te slopen in ruil voor kleinschalige woningbouw. Een echte win-winsituatie”, zegt Hoenderboom.

Zo ziet Henk Weenink uit Lievelde het ook. Hij sloopt zijn stallen aan de Kloezedijk en zet er huizen neer. ,,Liever was ik gewoon blijven boeren”, zegt hij. ,,Maar ik liep tegen steeds meer beperkingen op. Dat ik in ruil voor mijn stallen nu een droebel kan bouwen is echt een uitkomst. Idealiter had ik hier acht woningen gebouwd, maar we zijn uiteindelijk op vijf uitgekomen met de gemeente.”