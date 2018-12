Oudejaarsborrel mét live-muziek in negen kroegen in Doetinchem

Dat hadden er tien kunnen zijn, ware het niet dat Paddy's - waar traditioneel Kunst met Peren speelt - geen band heeft kunnen regelen. ,,Kunst met Peren is uit elkaar en een andere band zegde af", zegt eigenaar Michiel Jansen. ,,We doen het nu met onze huis-dj.” Het feest zal er bij Paddy’s, doorgaans een van de sterkmakers van de oudejaarsborrel, waarschijnlijk niet minder om zijn.

De nieuwkomers zijn dit jaar Pincho's (het café bij Gringo's, waarbij ook een deel van het restaurant wordt gebruikt) en Antons Biergarten. Ook is er weer een borrel met live-muziek bij Merleyn, dat na een half jaar sluiting in april weer heropende.

Tout Doetinchem

De oudejaarsborrel mét live-muziek werd spontaan een evenement na de sluiting van 't Nieuwe Vermaeck (nu Antons Biergarten) in september 2009. Dit was volgens traditie dé plek waar tout Doetinchem 31 december bijeen kwam om het oudejaar uit te luiden. Een feest, waarbij de bezoekers er met de benen uithingen, dat luister werd bijgezet met een live-band.

De sluiting had tot gevolg dat tal van andere kroegen - waaronder Paddy's - in de ontstane leemte sprongen. Dit had tot gevolg dat er op 31 december 2009 in acht etablissementen een borrel mét live-muziek was. Een evenement was geboren.