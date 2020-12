Oudejaarsshows Frans Miggelbrink in januari, negen keer twee shows per avond in Amphion

DOETINCHEM – Het wordt zijn zesde jaar oudejaarsconference in schouwburg Amphion. De plannen waren ambitieus, met 1.200 verkochte kaarten en zijn debuut in de grote zaal van het theater. Terborgenaar Frans Miggelbrink (62) heeft de ambities vanwege de coronacrisis bij moeten stellen. ,,Je kunt er van alles van vinden en over zeggen. Maar je hebt er gewoon mee te maken.’’

Gekozen is toch voor de kleine zaal, op negen data in januari. Te beginnen op woensdag de 6e. Met twee optredens per avond, telkens voor 30 bezoekers. ,,Dat geeft ook wel iets bijzonders, spelen voor een klein gezelschap. Regisseur Theo Soontiëns en ik zijn druk bezig om dat gegeven in te passen. Want natuurlijk heeft dat invloed op de inhoud van het programma.’’

Bloedspannend

Inmiddels hebben alle kopers van kaarten een mail gehad van Amphion. Met het aanbod om een datum in januari te kiezen, of om het geld teruggestort te krijgen. ,,Gelukkig heb ik daar geen omzien naar, dat regelen de mensen van de schouwburg. Theo en ik richten ons op de inhoud.’’

Covid-19 hakt er diep in bij Miggelbrink, de entertainer die openingen en manifestaties opluistert, columns voordraagt en schrijft. In november verscheen zijn boek ‘Beste Achterhoekers’, een compilatie van de stukjes die hij al 25 jaar schrijft in de Gelderlander. ,,Daar ben ik tot september druk mee geweest, daarna niet meer. Gelukkig gaat het met de verkoop heel goed, heb ik van uitgever Willy Hermans begrepen.’’

De oudejaarsconference, ook de zesde editie, is bloedspannend voor Miggelbrink. Het programma en de teksten staan in de steigers, al moet er nog driftig worden gewerkt. ,,Je wilt inspelen op de actualiteit, dus we passen nog van alles aan. De wereld verandert elke dag. Zeker in deze barre tijd.’’

