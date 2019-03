Ouder echtpaar geschept door auto in Lichtenvoorde: paar meter meegesleurd

De ‘schande’ van een zoek geraakt schilderij bij de gemeente Doetinchem

12:07 DOETINCHEM - Het schilderij met het bewegende water heeft zestien jaar op de werkkamer van oud-wethouder Ben Kothuis (85) gehangen. Twee dorpen, getroffen door de Watersnoodramp in 1953, schonken het werk in 1954 aan Doetinchem dat te hulp was geschoten. Nu is het schilderij zoek.