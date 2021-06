Oudere Berkellanders getrakteerd op vioolconcerten: ‘Vooral nu willen we de muziek naar de mensen brengen’

Het was de bedoeling dat de violisten Tim Brackman en Floor Le Coultre maandag drie optredens in Borculo en Neede zouden verzorgen en één in Ruurlo. Buiten. Maar de regen gooide roet in het eten en alleen in Ruurlo was binnenruimte beschikbaar. Dus scheurden ze gisteren met hun vioolkoffers op de achterbank heen en weer, om niet alleen driemaal in Eibergen, maar alsnog ook in Borculo en Neede te spelen.