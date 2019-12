Ouderen blij met kaartenactie: ‘Hebben er veel troost aan’

Speelgoed­bank Achterhoek moet uit pand na ‘beschamen­de mailwisse­ling’

24 december WINTERSWIJK - De Speelgoedbank Achterhoek moet op zoek naar een nieuw onderkomen. Gebruik van het pand aan de Torenstraat in Winterswijk is door de Winterswijkse Uitdaging per eind januari opgezegd na een volgens hen ‘beschamende mailwisseling’. De Winterswijkse Uitdaging is een stichting die vrijwilligersorganisaties helpt en die onderdak verleent aan onder meer de speelgoedbank.