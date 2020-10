Ouderen Meddo krijgen voorrang op huurhuis in eigen kern

In de proef gaat het om drie sociale huurwoningen voor senioren aan de Geldereschweg in de kom van Meddo. Die zijn momenteel allemaal nog verhuurd, maar zodra er eentje vrij komt, krijgen ingeschreven woningzoekenden uit Meddo vanaf 55 jaar voorrang bij de loting.

Inkomensgrens

Het is voor De Woonplaats, die 20.000 woningen in de Oost-Achterhoek en Twente bezit, voor het eerst dat dorpsbewoners voorrang krijgen in de eigen kern. De proef loopt ook in Boekelo bij Enschede. Voor de woningen geldt een maximale huurprijs van 737 euro per maand en een inkomensgrens van 43.574 euro (2020). De voorrang vervalt als een woningzoekende zonder goede reden een voorrangswoning weigert.