Ouderen moeten in hun kamer blijven vanwege heersende buikgriep

Accu elektri­sche fiets mogelijk oorzaak woning­brand in Neede

14:00 NEEDE - In een huis aan de Meester G. Groen van Prinstererstraat in Neede heeft vrijdagmiddag een brand gewoed. De accu van een elektrische fiets is mogelijk de oorzaak van de woningbrand, waarbij niemand gewond raakte.