Ouderen Winterswijk hebben na ‘te zijn weggepest’ eindelijk weer nieuwe ontmoetingsruimte

Een witte kerst? Op deze plek in de regio heb je daar de meeste kans op

Het is het ideaalplaatje van de kerstliefhebber. Witte vlokken die naar beneden dwarrelen en een dik pak sneeuw voor de deur. Waar je in Twente en de Achterhoek de meeste kans hebt op een witte kerst? In Hupsel, een buurtschap in de gemeente Berkelland.

28 november