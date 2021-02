Ouders brengen eigen kinderen naar de politie na overval op Coop-supermarkt in Gaanderen

De politie verspreidde dinsdag kort na 19.30 uur een Burgernetbericht met de vraag uit te kijken naar twee jongens, die even daarvoor de winkel hadden overvallen. Hierbij zou winkelpersoneel bedreigd zijn met één of meerdere wapens. Daarna gingen de overvallers er vandoor in de richting van de Rijksweg, met een Coop-tas bij zich. Tegen 21.15 uur kwam het bericht dat de jongens waren aangehouden, naar nu blijkt op het bureau waar ze door hun ouders heen waren gebracht.

Minderjarige verdachten

Wel duidelijk is dat bij de overval niemand gewond is geraakt. Met welk wapen er is gedreigd en of het de twee is gelukt geld of een andere buit mee te nemen, kan de politie nog niet melden in dit stadium van het onderzoek.