Ouders van terroriserende jeugd in Doetinchemse probleemwijk Overstegen krijgen een brief

De brief is in eerste instantie gericht aan de jongeren, en indirect aan hun ouders of verzorgers. ‘Je hebt dagelijks contact (gehad) met jongeren die betrokken zijn bij overlast en criminele activiteiten', staat in de brief. Ook wordt in de brief gesproken over gebruik van drugs en mogelijke handel van (soft)drugs. De jongeren worden een half jaar in de gaten gehouden.