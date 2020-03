Ouders zieke kinderen krijgen als eerste het woord in volle zaal De Storm

Als eersten kregen ouders van kinderen die in het Winterswijke SKB zijn behandeld het woord. Mariël en Mart Bloemendal komen uit Ruurlo, maar gaan met hun zoontje Jurren (3), die het syndroom van Prader Willi heeft, speciaal naar Winterswijk omdat de directe zorg zo goed is. ,,Altijd als we bellen, kunnen we meteen terecht en weten ze over wie het gaat".