Outdoorclub Winterswijk loopt bij gemeente tegen muur op: geen subsidie mogelijk

Altijd al een eigen bos willen hebben? In de Achterhoek staat er straks één te koop

3 november Altijd al een eigen bos willen hebben? Dat kan straks, in Steenderen. De gemeente Bronckhorst gooit het Plantenbos in de verkoop. Het dorpsbosje van ongeveer 6 hectare is afgestoten door Staatsbosbeheer. ,,We willen graag dat het bos behouden blijft voor de inwoners van Steenderen’’, zegt wethouder Willem Buunk.