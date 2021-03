Ov-chip nog dit jaar bruikbaar in Duitse trein naar Arnhem; ‘Scheelt de helft reistijd’

Reizigers uit Nederlandse grensdorpen kunnen dan, anders dan nu, meteen in een trein naar Arnhem stappen. De lijn Emmerik-Elten-Arnhem is namelijk direct en vergt maar een half uur reistijd. De kosten zijn ook lager. Wie nu vanaf een Duits treinstation naar Nederland wil, moet een apart ticket kopen. Dat kost een dagelijkse forens gemiddeld 113 euro per maand. Studenten komen nog wel in aanmerking voor een korting.