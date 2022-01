Over de poepende mevrouw in Doesburg: ‘Ik heb in dit geval geen hoor en wederhoor nodig’

VIDEO Scheuren in huizen en wakker liggen van trillingen, zo ervaart Bathmen het toenemend goederen­ver­keer

Bathmen vreest dat de Noordtak van de Betuwelijn straks via Deventer naar Oldenzaal gaat rijden. Dat zou nog meer treinverkeer langs het dorp geven. Nu al heeft 84 procent van de ondervraagde bewoners last van het spoor, blijkt uit een recent gehouden enquête. Trillingen veroorzaken scheuren in woningen, zoals bij Mels Groothuizen het geval is.

6:24