Over Doetinchem uitkijken vanaf de kerktoren? Zo ziet dat er dan uit

Wie wel eens op de omloop van de toren van de Catharinakerk in hartje Doetinchem heeft gestaan, weet hoe geweldig het uitzicht is vanaf hier, ruim veertig meter boven het Simonsplein. Tegelijkertijd rijst ook de vraag waarom deze omloop niet iets ruimer is ingericht.



Die gelegenheid was er namelijk toen de toren van de in de oorlog verwoeste kerk in 1960 opnieuw werd gebouwd. Rondom de toren lopen (net onder het uurwerk) kan - maar het pad is krap. Niemand kwam toen blijkbaar op het idee om er een toeristisch uitkijkpunt van te maken.



Maar nu wel, bijna zestig jaar later. ,,Met groepen van ongeveer tien mensen de toren op”, zegt Jeroen Sars over de rondleiding. ,,Eerst naar het schip, dan met een trap voorbij de beiaardier en dan uitkijken vanaf de omloop. Wel zorgen we ervoor dat iedereen geborgd is, zodat het daarboven veilig is, ook voor kinderen.”