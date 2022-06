Overal duiken trekkers op, ook in Ruurlo, ‘We hopen dat onze collega-boeren de minister tot ander inzicht brengen’

Doetinchem­se vervoerder Correct Monnereau stoot taxibe­drijf af

DOETINCHEM - De Doetinchemse vervoerder Correct Monnereau heeft het taxibedrijf afgestoten. Per 1 juni is de TCR Groep uit Raalte de nieuwe eigenaar. De taxicentrale blijft in Doetinchem. Ook blijft de naam Correct Monnereau op de voertuigen staan.

14:36