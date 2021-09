Overal kunnen messen worden ingeleverd bij de politie, behalve in de Achterhoek en Twente

video Poliklinie­ken in ziekenhuis Zutphen blijven bestaan, afdelingen als ic en Eerste Hulp nog onzeker

11 september Het is allerminst zeker of het ziekenhuis in Zutphen een intensive care (ic) of Spoedeisende Hulp (SEH) behoudt. Wel kunnen inwoners uit Zutphen en omgeving de komende jaren gebruik blijven maken van de verschillende poliklinieken in het ziekenhuis. „Voor de overige zorg gaan wij op zoek naar een optimum.”