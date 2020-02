Overdadig 'zuipen’? Dan geen carnavalsoptocht

Brengt stikstof de Zwarte Cross in de problemen? ‘Stil zitten en niks doen is geen optie’

12 februari De vergunningsaanvraag van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde verloopt een stuk moeizamer dan voorgaande jaren. Reden: het megafestival in de Achterhoek moet voor het eerst de stikstofuitstoot van met name de crosswedstrijden compenseren. ,,Stil zitten en niks doen is geen optie”, weet stikstofstrijder Johan Vollenbroek.